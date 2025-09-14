Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:56 AM IST

    'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025'; ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സും വെ​റ്റ​റ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025; ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​​ദ്ദ: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ നി​ന്നും നേ​രെ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി​യാ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ. 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025' സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്താ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ജൂ​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സും വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും കി​​രീ​​ടം ചൂ​​ടി. ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ൽ​അ​ഹ്ലി ക്ല​ബ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ൺ​സു​ൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ - ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്‍റെ നാ​​ട്ടി​​ൻ​​പു​​റ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സെ​​വ​​ൻ​​സ് ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്‍റു​​ക​​ളെ അ​​നു​​സ്മ​​രി​​ക്കും വി​​ധം വാ​ശി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി സ്ത്രീ​​ക​​ളും കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​മ​​ട​​ക്കം നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​​ട്ബാ​​ൾ പ്രേ​​മി​​ക​​ൾ ഒ​​രു​​മി​​ച്ചു​​കൂ​​ടി. സീ​​നി​​യ​​ർ, ജൂ​​നി​​യ​​ർ, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി 16 ടീ​​മു​​ക​​ളാ​​ണ് ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. വീ​​റും വാ​​ശി​​യും നി​​റ​​ഞ്ഞ ഓ​​രോ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളും നി​​റ​​ഞ്ഞ കൈ​​യ​​ടി​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഫു​​ട്ബാ​​ൾ പ്രേ​​മി​​ക​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ്‌

    ആ​ർ മാ​ക്സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ, ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ സീ​നി​യ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ മു​​ഴു​​വ​​ൻ സ​​മ​​യ​​വും ഗോ​​ളു​​ക​​ളൊ​​ന്നും നേ​​ടാ​​തെ മ​​ത്സ​​രം സ​​മ​​നി​​ല​​യി​​ലാ​​യി. ശേ​​ഷം പെ​​നാ​​ൽ​​റ്റി ഷൂ​​ട്ടൗ​​ട്ടി​​ലും സ​​മ​​നി​​ല ആ​​യ​​തോ​​ടെ ന​​റു​​ക്കെ​​ടു​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി സെ​​വ​​ൻ​​സ് ക​​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി താ​​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​യെ മാ​​ൻ ഓ​​ഫ് ദ ​​മാ​​ച്ചാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ർ,സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ട​വ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി.

    ജൂ​​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​എം പൈ​പ്പി​ങ് ജെ.​​എ​​സ്.​​സി, ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ടീ​​മു​​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ആ​​വേ​​ശ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഫൈ​​ന​​ൽ മ​​ത്സ​രം മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പെ​​നാ​​ൽ​​റ്റി ഷൂ​​ട്ടൗ​​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. മാ​​ൻ ഓ​​ഫ് ദ ​​മാ​​ച്ചാ​​യി ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ടീ​​മി​​ലെ മി​ഷാ​ൽ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​ബ്ദു പൊ​ന്നേ​ത്ത് (ബ​ദ​ർ ത​മാം പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്) ട്രോ​ഫി​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി. സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി, ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ലെ അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ റി​യാ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി.

    വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ജ​യി​ക​ൾ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി

    സീ​​നി​​യ​​ർ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും ന​​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ആ​ർ മാ​ക്‌​സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മി​ലെ തെ​ൽ​ഹ​ത്തി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​ർ​ച്ചേ​സി​ങ് ഹെ​ഡ് ഫൈ​സ​ൽ അ​റ​ബി ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഗോ​ളി​യാ​യി ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ ശു​ഹൈ​ബി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും 5,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ റി​യാ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​ഷാ​ദ് ഗ​ഫൂ​ർ, ജി​ദ്ദ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ആ​ർ മാ​ക്സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും 3,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും വി​ജ​യ് മ​സാ​ല സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഖ​ലീ​ൽ പാ​ലോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി.

    കമലേഷ് കുമാർ മീണ ആശംസ നേരുന്നു

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ടീ​മി​ലെ ആ​ത്തി​ഫി​നെ​യും ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഗോ​ളി​യാ​യി പി.​എം പൈ​പ്പി​ങ് ജെ.​​എ​​സ്.​​സി ടീ​മി​ലെ അ​മാ​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജ​യും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​നും കൈ​മാ​റി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഷി​പ്പി​ങ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സൗ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ. ​ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും 1,000 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സ് 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ​റു​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ്, ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ പി.​എം പൈ​പ്പി​ങ് ജെ.​​എ​​സ്.​​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും 500 റി​യാ​ൽ കാ​ശ് പ്രൈ​സും വി​ജ​യ് മ​സാ​ല സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി.

    ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികൾ

    വെ​റ്റ​റ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും കാ​ശ് പ്രൈ​സും കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ റി​യാ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് ക​ട​വ​ത്തൂ​ർ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ജ​യ് മ​സാ​ല സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി.

    മ​ജീ​ദ് കൊ​ട്ടീ​രി (ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടൂ​ർ​സ്, ജി​ദ്ദ), അ​മ​ൽ (വി​ജ​യ് മ​സാ​ല), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി (ഓ​റ ബ്യൂ​ട്ടി), ശ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ (ബ്രേ​വ് ഹാ​ർ​ബ​ർ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്), അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് (ഗ​ൾ​ഫ് മൈ​ൽ ക​മ്പ​നി), ഷം​സീ​ർ (ഡ​ക്സോ പാ​ക്ക്), സൗ​ഫ​ർ (റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ക​മ്പ​നി), ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ന​വോ​ദ​യ), ഹ​കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി (കെ.​എം.​സി​സി), ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), നി​സാം മ​മ്പാ​ട്, സ​ലിം മ​മ്പാ​ട്, നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ, ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി (സി​ഫ്) മു​ൻ സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹി​ഫ്‌​സു​റ​ഹ്മാ​ൻ, നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ർ, വാ​സു ഹം​ദാ​ൻ, റ​​ഹീം ഒ​​തു​​ക്കു​​ങ്ങ​​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ, അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, ബീ​​രാ​​ൻ കോ​​യി​​സ്സ​​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്, ഫ​സ​ലു​ള്ള വെ​ല്ലു​വ​മ്പാ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​ട്ടാ​മ്പി, എ​ൻ.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, കെ.​എം അ​നീ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ശം​നാ​ട് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ ക​​ളി​​ക്കാ​​രു​​മാ​​യി പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    ക​ളി വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യവർ--ചിത്രങ്ങൾ- വി.പി. സമീർ തുവ്വൂർ

    ഇ.​​കെ നൗ​​ഷാ​​ദ്, മു​​നീ​​ർ ഇ​​ബ്രാ​​ഹിം, അ​​ബ്ദു​​സ്സു​​ബ്ഹാ​​ൻ, യൂ​​സ​​ഫ​​ലി കൂ​​ട്ടി​​ൽ, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ബ്ഷീ​​ർ, നാ​സ​ർ ക​പ്ര​ക്കാ​ട​ൻ, ഫ​ഹ​ദ്, നി​​സാ​​ർ ബേ​​പ്പൂ​​ർ, ശി​ഹാ​ബ്, സൈ​​നു​​ൽ ആ​​ബി​​ദീ​​ൻ, ന​ജ്മ​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ഫാ​​സി​​ൽ ത​​യ്യി​​ൽ, ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, പി.​​കെ സി​​റാ​​ജ്, ആ​ദി​ൽ അ​യ്യൂ​ബ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

