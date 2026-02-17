Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആത്മനിർവൃതിയുടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:12 PM IST

    ആത്മനിർവൃതിയുടെ പുണ്യമാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രവാസലോകം ഒരുങ്ങി; ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ആത്മനിർവൃതിയുടെ പുണ്യമാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രവാസലോകം ഒരുങ്ങി; ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
    cancel

    യാംബു: സഹനത്തി​ന്റെയും സമർപ്പണത്തി​ന്റെയും പുണ്യമാസമായ റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ പ്രവാസലോകം സജ്ജമായി. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ആത്മീയമായ ഉണർവോടെ വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലും തീർഥാടകർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാർഥനയ്ക്കും ഉംറ നിർവഹണത്തിനുമായി എത്തുന്ന വിശ്വാസികളുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ഇരുഹറമുകളിലും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ-സേവന ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

    ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിലും വീടുകളിലും റമദാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സജീവമാണ്. പ്രധാന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളെല്ലാം പ്രത്യേക റമദാൻ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈത്തപ്പഴം, അറബിക് കോഫിയായ കഹ്‌വയുടെ ചേരുവകൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്വദേശികൾ. പ്രധാന പള്ളികളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇഫ്താർ ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടന്നുവരുന്നു.

    ജീവിതത്തിലെ ദുശീലങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കാലമായാണ് വിശ്വാസികൾ റമദാനെ കാണുന്നത്. ഖുർആൻ പാരായണം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, പ്രത്യേക നമസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പുണ്യം നേടാൻ ഓരോരുത്തരും തയാറെടുക്കുന്നു. ജോലി സമയ ക്രമീകരണം: റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് മിക്ക ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെ റമദാനിനേക്കാൾ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷവും സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന മലയാളി പ്രവാസികൾ ഏറെയാണ്.

    ജാതി-മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ സ്നേഹത്തി​ന്റെയും സമാധാനത്തി​ന്റെയും പ്രതീകമായി മാറുന്നു. അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മതകാര്യ വകുപ്പുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ റമദാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ പുണ്യമാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ വിശ്വാസി സമൂഹം പൂർണ സജ്ജമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf countriesMasjid al-Haramholy month
    News Summary - Gulf countries welcome the holy month
    Similar News
    Next Story
    X