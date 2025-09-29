Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Sept 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 7:46 AM IST

    ഗി​ന്ന​സ് ജേ​താ​വ് നീ​നു സാം​സ​ണെ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ഗി​ന്ന​സ് ജേ​താ​വ് നീ​നു സാം​സ​ണെ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ഗി​ന്ന​സ് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് നീ​നു​വി​ന് ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ടാ​ൻ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ഗി​ന്ന​സ് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് നീ​നു സാം​സ​ണെ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ആ​ദ​രി​ച്ചു. 2009 മു​ത​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​രി​യാ​യ നീ​നു സാം​സ​ൺ സ​മാ​ജം അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    'ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ പേ​പ്പ​ർ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ര' എ​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലാ​ണ് നീ​നു ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത്. നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ 39 മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് പേ​പ്പ​ർ കൊ​ണ്ടു​ള്ള 1,101 പൂ​ക്ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി 574 അ​ടി​നീ​ള​ത്തി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ് രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ നീ​നു​വി​ന് ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ളും മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജു​ബൈ​ൽ ലു​ലു​വി​ൽ ആ​ർ.​ജെ നി​യാ​സ് ഇ ​കു​ട്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ത്യു മാ​മൂ​ടാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ്, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മ​റ്റ് സ​മാ​ജം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ങ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ശ ബൈ​ജു, സോ​ണ അ​രു​ൺ, സി​നി സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ന്നാ​ട​യും അ​ണി​യി​ച്ചു. ലു​ലു പ്ര​തി​നി​ധി ക​ബീ​ർ ലു​ലു​വി​ന്റെ വ​ക സ​മ്മാ​ന​വും കൈ​മാ​റി.

