കെ.എം.സി.സി മക്ക കമ്മിറ്റിയുടെ 16ാമത് വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടുtext_fields
മക്ക/എടവണ്ണപ്പാറ: കെ.എം.സി.സി മക്ക കമ്മിറ്റിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ‘ബൈതുറഹ്മ’ നിർമാണത്തിലുള്ള 16ാമത്തെ വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലായി സഹപ്രവർത്തകന് വേണ്ടി മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറയിലെ ചീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സയ്യിദ് മാനു തങ്ങൾ വെള്ളൂർ ആണ് തറക്കല്ലിട്ടത്.
ചീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംലീഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. ഗഫൂർ ഹാജി, മണ്ഡലം ലീഗ് സെക്രട്ടറി ഇമ്പിച്ചി മോതി മാസ്റ്റർ, ഓമാനൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി, മുഹമ്മദലി കൊളമ്പലം, വാർഡ് ലീഗ് സെക്രട്ടറി മുജീബ്, കെ.എം.സി.സി മക്ക ട്രഷറർ മുസ്തഫ മുഞ്ഞക്കുളം, കെ.എം.സി.സി ഹറം ചെയർമാൻ മാനുപ്പ, അഷ്റഫ്, സുബൈർ വെള്ളേരി, മൻസൂർ മൂഴിക്കൽ, മുജീബ് നീറാട്, ഫിറോസ്, ഷുഐബ്, അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
