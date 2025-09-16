Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:44 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 16ാമ​ത് വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 16ാമ​ത് വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക​യു​ടെ 16ാമ​ത് ബൈ​തു​റ​ഹ്മ​ക്ക് എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ലെ ചീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ൽ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​പ്പോ​ൾ 

    മ​ക്ക/​എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ‘ബൈ​തു​റ​ഹ്മ’ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള 16ാമ​ത്തെ വീ​ടി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ക്ക​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​യി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന് വേ​ണ്ടി മ​ല​പ്പു​റം എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ലെ ചീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ൽ സ​യ്യി​ദ് മാ​നു ത​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളൂ​ർ ആ​ണ് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്.

    ചീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി, മ​ണ്ഡ​ലം ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​മ്പി​ച്ചി മോ​തി മാ​സ്റ്റ​ർ, ഓ​മാ​നൂ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കൊ​ള​മ്പ​ലം, വാ​ർ​ഡ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ്, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്ത​ഫ മു​ഞ്ഞ​ക്കു​ളം, കെ.​എം.​സി.​സി ഹ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​നു​പ്പ, അ​ഷ്റ​ഫ്, സു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളേ​രി, മ​ൻ​സൂ​ർ മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, മു​ജീ​ബ് നീ​റാ​ട്, ഫി​റോ​സ്, ഷു​ഐ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmcccommitteemeccaCeremonyGroundbreaking
    News Summary - Groundbreaking ceremony for the 16th house of the KMCC Mecca Committee
    Similar News
    Next Story
    X