Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:55 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ​വാ​ലി ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഓ​ണം’

    ഗ്രീ​ൻ​വാ​ലി ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഓ​ണം’
    ദ​മ്മാം: നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഗ്രീ​ൻ​വാ​ലി കോ​മ്പൗ​ണ്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വി​ധ ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ചു​കൂ​ടു​ന്ന ഗ്രീ​ൻ​വാ​ലി​യി​ലെ ഓ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​രിഛേ​ദം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, ക​ളി​ക​ളും, ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. നാ​ടി​ന്റെ അ​തേ ത​നി​മ​യോ​ടെ ഓ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം.

    മ​ല​യാ​ള​ത്ത​മു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ് പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ട് തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യു​മാ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്. തി​രു​വാ​തി​ര, നാ​ട​ൻ ക​ല​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, ഉ​റി​യ​ടി എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ഹാ​രി​സ് രാ​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ണ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ജി​ജോ, ര​ജീ​ഷ് , കി​ര​ൺ, ജോ ​വ​ട്ടോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​ണി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

