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    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഗു​വ​യ്യ​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ​യി​ലെ നാ​ല് യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും ഗു​വ​യ്യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​റി തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, കേ​ളി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ബ​ത്ത ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഷ​ഫീ​ക് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ദ​വാ​ദ്മി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഷാ​ജി പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​നീ​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ക്കീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു. റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ അ​ൽ ഗു​വ​യ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Keli Musahmiya organized a grand Onam celebration
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