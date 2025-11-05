Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Nov 2025 4:40 PM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 4:40 PM IST

    ഗ്രാൻഡ് മാസ്​റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദീപിന് റിയാദിൽ സ്വീകരണം

    ഗ്രാൻഡ് മാസ്​റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദീപിന് റിയാദിൽ സ്വീകരണം
    റിയാദിലെത്തിയ ഗ്രാൻഡ് മാസ്​റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദീപിനെ കേളി ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

    റിയാദ്: കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 25-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് വെള്ളിയാഴ്​ച ആരംഭിക്കുന്ന ഒരുവർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനായി ഗ്രാൻഡ് മാസ്​റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദീപ് റിയാദിലെത്തി. ‘അറേബ്യൻ ബ്രെയിൻ ബാറ്റിൽ’ എന്ന വൈജ്ഞാനിക പംക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബുദ്ധിപരിശീലന പരിപാടിയെ അദ്ദേഹം നയിക്കും.

    റിയാദ് കിങ്​ ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രദീപിനെ കേളി ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരിച്ചു. സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം, പ്രസിഡൻറ്​ സെബിൻ ഇക്ബാൽ, സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ സുനിൽ കുമാർ, ചെയർമാൻ ഷാജി റസാഖ്, രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി കെ.പി.എം. സാദിഖ്, സമിതി അംഗം സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടായ്, ഒലയ്യ ഏരിയ രക്ഷാധികാരി കൺവീനർ ജവാദ്, ഏരിയ പ്രസിഡൻറ്​ റിയാസ് പള്ളാട്ട് എന്നിവർ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

