    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:33 AM IST

    അ​ലി​ഫ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ്

    റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​ക്സ്പ​ർ​ട്ട് ടോ​ക്സ് സീ​രി​യ​സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ

    ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ​ക്സ്പ​ർ​ട്ട് ടോ​ക്സ് സീ​രി​യ​സ്’ അ​ഞ്ചി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ്. ‘റീ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ജോ​യ്സ്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വാ​രാ​ന്ത വാ​യ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ര​ചി​ച്ച ‘ക്രി​യേ​ഷ​ൻ മാ​ൻ​സ് ബി​ഗ​സ്​​റ്റ്​ റി​ഗ്ര​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ് അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്‌​മാ​ൻ അ​ഹ​മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Grand Master G.S. Pradeep interacts with ALIF students
