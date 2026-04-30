    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 April 2026 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 3:24 PM IST

    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ‘മണി റെയിൻ’ ലക്കി ഡ്രോ: നാലാം വാരത്തിലെ മെഗാ സമ്മാനം ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്​

    നാളെ അഞ്ചാം വാരത്തിലെ നറുക്കെടുപ്പ്​
    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ‘മണി റെയിൻ’ ലക്കി ഡ്രോ: നാലാം വാരത്തിലെ മെഗാ സമ്മാനം ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്​
    റിയാദ്: പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘മണി റെയിൻ ലക്കി ഡ്രോ’ നാലാം വാരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് പൗരനായ മുഹമ്മദ് സാവോവ് ആണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ മെഗാ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത്. സുവൈദിയിലെ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ ജീവനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം.

    മെഗാ വിജയിക്ക് പുറമെ ഒൻപത് പേരെ കൂടി ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വിജയികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തതായി മാനേജ്‌മെൻറ്​ അറിയിച്ചു. ഇവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം ഏപ്രിൽ 30-ന് സുവൈദി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശാഖയിൽ വെച്ച് നടക്കും.

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അടുത്ത ലക്കി ഡ്രോ വെള്ളിയാഴ്ച (മെയ് ഒന്ന്​) രാത്രി എട്ടിന്​ മൻസൂറ ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നടക്കും. ആകെ ഒൻപത് ആഴ്ചകളിലായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രൊമോഷനിലൂടെ 103 വിജയികൾക്കായി 55,555 സൗദി റിയാലാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും പരിപാടികളും തുടരുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാനേജ്‌മെൻറ്​ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:grand hypermarketlucky drawSaudi ArabiaMoney Rain
    News Summary - Grand Hypermarket ‘Money Rain’ Lucky Draw: Fourth week’s mega prize won by Bangladeshi national
