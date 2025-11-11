Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Nov 2025 9:14 AM IST
    11 Nov 2025 9:14 AM IST

    ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച

    ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച
    റി​യാ​ദ്​: ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മൂ​ന്നി​ന്​ റി​യാ​ദ്​ മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ലെ ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ ക​സ​വ്​ ക​ലാ​വേ​ദി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ +966 502295879, +966 552376932 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ൺ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ പൈ​ജാ​മ, ജാ​ക്ക​റ്റ്​, വെ​ജി​റ്റ​ബ്ൾ​സ്, ഇ​ല​ക്​​ട്രേ​ണി​ക്​ ഐ​റ്റം​സ്​ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ വ​മ്പി​ച്ച വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

