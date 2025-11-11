ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിൽ പായസമത്സരം വ്യാഴാഴ്ചtext_fields
റിയാദ്: ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ പായസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് റിയാദ് മൻസൂറയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിൽ കസവ് കലാവേദിയുമായി ചേർന്നാണ് പായസമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് മുട്ടിപ്പാട്ടും അരങ്ങേറും. പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ +966 502295879, +966 552376932 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വിന്റർ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് പൈജാമ, ജാക്കറ്റ്, വെജിറ്റബ്ൾസ്, ഇലക്ട്രേണിക് ഐറ്റംസ് എന്നിവക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
