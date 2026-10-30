അൽ ജുബൈലിൽ ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
അൽ ജുബൈലിൽ ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Grand Express started operations in Al Jubail
ജുബൈൽ: സൗദി അറേബ്യയിലേ ജുബൈലിൽ ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 29-ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഘറബ് അൽ മസാരി, കിംഗ് ഫഹദ് റോഡിലാണ് പുതിയ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് റീട്ടെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ശ്രീ. തഹ്സീർ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഈദ്ഹമദ് മെസാഫർ അൽ അജ്മിയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ കെഎസ്എ സിഇഒ ശ്രീ. സനീൻ വസീം, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ. സമീർ ബാബു, ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ കുവൈത്ത് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. അയ്യൂബ് കെച്ചേരി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ജുബൈലിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം ഒരുക്കുന്നതിനും റീട്ടെയിൽ മേഖലയിൽ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story