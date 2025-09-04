Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 1:07 PM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സു​ക​ളി​ൽ; ജി.​പി.​എ​സും ഡേ​റ്റ ഡി​റ്റ​ക്ട​റു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സു​ക​ളി​ൽ; ജി.​പി.​എ​സും ഡേ​റ്റ ഡി​റ്റ​ക്ട​റു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​സ്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സു​ക​ളി​ൽ ജി.​പി.​എ​സ് ട്രാ​ക്കി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും വേ​ഗ​വും സ​മ​യ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഡേ​റ്റ ഡി​റ്റ​ക്ട​റു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണി​ത്. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​റ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.​അ​പേ​ക്ഷ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കും. ഇ​ത് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും.

    സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​യാ​ൾ അ​തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 180 ദി​വ​സം മു​മ്പ് പു​തു​ക്ക​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച് 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തു​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​സാ​ധു​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ല.

    വാ​ഹ​നം അം​ഗീ​കൃ​ത മോ​ഡ​ൽ ബ​സ് ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്രാ​യം നി​ർ​മാ​ണ വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്നും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ബ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം അ​യാ​ൾ​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നു. സു​ഖ​പ്ര​ദ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, മ​തി​യാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​വും എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങും, വാ​ഹ​ന ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം, അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നി​വ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഡ്രൈ​വ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ത് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ബ​സി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന​തും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    സേ​വ​നം എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ്ര​തി​ദി​നം പ​ത്ത് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ല്ലാ​തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ബ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ അ​തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ബ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. സ​ർ​വി​സ് ദാ​താ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷ​മ​ല്ലാ​തെ ടി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷം യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ പു​തു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ വൈ​കി എ​ത്തി​യാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ല എ​ന്നും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗി​ക റീ​ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കാ​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

    ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്തി​ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് വ​രെ യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ നി​ര​ക്കി​ന്റെ പ​കു​തി​യും തി​രി​കെ ന​ൽ​കും. ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്തി​ന് ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് മാ​ത്രം യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ ഒ​രു നി​ര​ക്കും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGPSMandatorygulf
    News Summary - GPS and data detectors made mandatory in intercity buses
    Similar News
    Next Story
    X