Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗു​ഡ് വി​ല്‍...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:17 AM IST

    ഗു​ഡ് വി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 16ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഗു​ഡ് വി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 16ന്
    cancel

    ​ജി​ദ്ദ: ഗു​ഡ് വി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് (ജി.​ജി.​ഐ) ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ട്’ 2026 ജ​നു​വ​രി 16 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ അ​ല്‍ രി​ഹാ​ബി​ലെ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നും ന​ട​ക്കു​ക. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ വ​ഴി​ക​ളും നാ​ഴി​ക​ക്ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. അ​ഞ്ച് സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന അ​റ​ബ്, ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ​പ്പെ​രു​മ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സ​ന്‍ ചെ​റൂ​പ്പ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജ​ലീ​ല്‍ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ശ​സ്ത സൗ​ദി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കൗ​മാ​ര ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍, അ​റ​ബ്, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ-​അ​റ​ബ് സൗ​ഹൃ​ദ​വും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2024 ജ​നു​വ​രി 19 ന് ​ന​ട​ന്ന ജി.​ജി.​ഐ പ്ര​ഥ​മ സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സൗ​ദി​ക​ള​ക്കം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ടി​ല്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ലും ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യി​ലു​മാ​യി 10,000 ത്തോ​ളം പേ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജി.​ജി.​ഐ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​തെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ, ഗ​ള്‍ഫ് കു​ടി​യേ​റ്റ ഇ​ട​നാ​ഴി​യു​ടെ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സാം​ശീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സ​ച​രി​ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഏ​ടു​ക​ള്‍ അ​നാ​വൃ​ത​മാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍: ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ വി​ങ്: റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് ആ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ (അ​സി. കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍). ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഫാ​ത്തി​മ ത​സ്‌​നി, ആ​യി​ശ റു​ഖ്‌​സാ​ന, പി.​എം ഷം​ന, ശി​ഫാ​സ് (അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍). എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍: അ​രു​വി മോ​ങ്ങം (കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ര്‍ (അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), ക​ബീ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ല്‍മു​ര്‍ത്തു, നൗ​ഷാ​ദ് താ​ഴ​ത്തെ​വീ​ട്ടി​ല്‍, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ശം​നാ​ട്, ഫൈ​റൂ​സ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, നാ​സി​റ സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍, ജെ​സി ടീ​ച്ച​ര്‍, അ​നീ​സ ബൈ​ജു, ശി​ബ്‌​ന ബ​ക്ക​ര്‍, മാ​ജി​ദ കു​ഞ്ഞി (അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍). ഫൈ​നാ​ന്‍സ്: അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍ മാ​പ്പി​ള​വീ​ട്ടി​ല്‍ (അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), എ.​എം അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ട്ട​ത്തി​ല്‍, സു​ബൈ​ര്‍ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ആ​മി​ന ബീ​വി, നാ​സി​റ സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍ (അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍). ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്: ക​ബീ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), ഹു​സൈ​ന്‍ ക​രി​ങ്ക​റ (അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍), അ​രു​വി മോ​ങ്ങം, ന​ജീ​ബ് പാ​ല​ക്കോ​ത്ത്, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ വ​ണ്ടൂ​ര്‍, മു​ബ​ഷി​ര്‍, ഷ​ബ്‌​ന ക​ബീ​ര്‍, റി​സാ​ന ന​ജീ​ബ് (അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Goodwill Global Initiative Saudi-India Festival on January 16
    Similar News
    Next Story
    X