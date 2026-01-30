Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:19 AM IST

    ന​ന്മ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ഐ​ക്ക​ൺ പു​ര​സ്കാ​രം റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്

    ബി​സി​ന​സ്​ ഐ​ക്ക​ൺ പു​ര​സ്കാ​രം മു​നീ​ർ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര​യ്ക്ക്
    ന​ന്മ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ഐ​ക്ക​ൺ പു​ര​സ്കാ​രം റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്
    റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ന്മ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ഐ​ക്ക​ൺ പു​ര​സ്കാ​ര’​ത്തി​ന് പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വെ​ള്ള​പ്പാ​ട​ത്തി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​മു​ള്ള റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​​ന്റെ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ം. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്.സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള സം​ര​ംഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം പു​തു​താ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ന​ന്മ ബി​സി​ന​സ്​ ഐ​ക്ക​ൺ പു​ര​സ്കാ​ര’​ത്തി​ന് മു​നീ​ർ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    ബി​സി​ന​സ്​ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.ന​ന്മ​യു​ടെ ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ന​ന്മോ​ത്സ​വം 2026’ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് റി​യാ​ദ് ഷോ​ല മാ​ളി​ലെ അ​ൽ​വ​ഫ ഓ​ഡി​​​റ്റോ​യ​ത്തി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ം കൈ​മാ​റും. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ന​ലി​സ്​​റ്റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.അ​സി​ൻ വെ​ള്ളി​ല (ക​ലോ​ത്സ​വ പ്ര​തി​ഭ), അ​സ്ന നി​സ്സാം (പ​ട്ടു​റു​മാ​ൽ സീ​സ​ൺ 12 വി​ന്ന​ർ, ഫ്ല​വ​ർ​സ് ടോ​പ്പ് സിം​ഗ​ർ ഫൈ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്), അ​ഷ്ഫി​യ അ​ൻ​വ​ർ (ശി​വ​ഗി​രി മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ ഗാ​യി​ക) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ സു​ലൈ​മാ​നി​യ അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക്ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    News Summary - Good Humanity Icon Award goes to Rahmat Ashraf
