Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 26 Aug 2025 7:33 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 7:33 AM IST

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡി​ൽ ഗോ​ള്‍ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ​ര്‍

    10 ശ​ത​മാ​നം മു​ന്‍കൂ​ർ​ ന​ല്‍കി നി​ര​ക്ക് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാം
    Malabar Gold and Diamond
    Malabar Gold and Diamond

    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് സ്വ​ർ​ണ വി​ല വ​ര്‍ധ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഗോ​ള്‍ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മൊ​ത്തം തു​ക​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം മു​ന്‍കൂ​ർ ന​ല്‍കി സ്വ​ർ​ണ നി​ര​ക്ക് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഓ​ഫ​ർ. ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​നം ബാ​ധി​ക്കാ​തെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​നാ​വും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​വും.

    വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ വി​ല കൂ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത നി​ര​ക്കി​ല്‍ ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​നും, വി​ല കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ വാ​ങ്ങാ​നും ക​ഴി​യും. 10,000 റിയാൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 1000 റിയാലാണ്​ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ബു​ക്കി​ങ്​ നി​ര​ക്ക്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നോ ​അ​തി​നു​മു​മ്പോ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ള്‍ക്ക് കോം​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി​യാ​യി ഡ​യ​മ​ണ്ട് വൗ​ച്ച​റും ല​ഭി​ക്കും. എ​ല്ലാ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫ​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ലെ​ത്തി നേ​രി​ട്ടോ, മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യോ അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് അ​ട​ക്കാം. അ​നു​ദി​ന​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ വി​ല​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗോ​ള്‍ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ​ര്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    10 ശ​ത​മാ​നം അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് ഓ​പ്ഷ​നു​പു​റ​മേ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 90 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കും 180 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കും സ്വ​ർ​ണ നി​ര​ക്ക് പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ക​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​നം, 100 ശ​ത​മാ​നം അ​ഡ്വാ​ന്‍സാ​യി അ​ട​ച്ച് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്‍ പ​രി​ര​ക്ഷ നേ​ടാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം വ​ര്‍ഷം മു​ഴു​വ​നും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    X