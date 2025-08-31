Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:20 AM IST

    കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല

    കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വി​ല
    ജി​ദ്ദ: ആ​ഗോ​ള വി​ല ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലും സ്വ​ർ​ണ​വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു. വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ്യാ​പാ​രം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രേ​ഡാ​യ 21 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ഗ്രാ​മി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 359.76 റി​യാ​ൽ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 24 കാ​ര​റ്റി​ന് 411.16 റി​യാ​ലും 22 കാ​ര​റ്റി​ന് 376.89 റി​യാ​ലും 18 കാ​ര​റ്റി​ന് 308.37 റി​യാ​ലും 14 കാ​ര​റ്റി​ന് 239.84 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് ഗ്രാ​മി​ന് വി​ല.

    ആ​ഗോ​ള സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ, യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി റി​യാ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​സ്തി​യാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ വി​കാ​ര​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഡി​മാ​ൻ​ഡ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്വ​ർ​ണ വി​ല​നി​ർ​ണ​യ​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ ഓ​പ്ഷ​നാ​യി സ്വ​ർ​ണം പ​ല​രു​ടെ​യും ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ർ​ണ​ത്തോ​ട് ഒ​രു​പോ​ലെ താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ വി​ല​യി​ലെ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ ഇ​തും ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Saudi Newsincreasegulf news malayalamGold Price
    News Summary - Gold prices increase
