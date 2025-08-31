കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവിലtext_fields
ജിദ്ദ: ആഗോള വില ഉയർച്ചയുടെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയിലും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. വിപണിയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രേഡായ 21 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 359.76 റിയാൽ ആയി ഉയർന്നു. 24 കാരറ്റിന് 411.16 റിയാലും 22 കാരറ്റിന് 376.89 റിയാലും 18 കാരറ്റിന് 308.37 റിയാലും 14 കാരറ്റിന് 239.84 റിയാലുമാണ് ഗ്രാമിന് വില.
ആഗോള സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, യു.എസ് ഡോളറിൽനിന്ന് സൗദി റിയാലിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ ഒരു ആസ്തിയായി സ്വർണത്തോടുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ വികാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഈ വർധനക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് പ്രാദേശിക സ്വർണ വിലനിർണയത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി സ്വർണം പലരുടെയും ഒന്നാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിക്ഷേപകരിലും പൊതുജനങ്ങളിലും സ്വർണത്തോട് ഒരുപോലെ താൽപര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിലവിലെ വിലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുപരിധിവരെ ഇതും ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
