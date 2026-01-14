Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദൈ​വ​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:55 AM IST

    ദൈ​വ​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നാ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​ത്; വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ദൈ​വ​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നാ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​ത്; വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ദൈ​വ​നാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക നീ​ക്ക​വു​മാ​യി സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ നാ​മ​ങ്ങ​ളോ ദൈ​വ സ്​​തു​തി​ക​ളോ അ​നാ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്യാ​രി ബാ​ഗു​ക​ൾ, റാ​പ്പ​റു​ക​ൾ, പാ​ക്കി​ങ്​ മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നാ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ദൈ​വ​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​വ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​തു​ക്കി​യ വാ​ണി​ജ്യ നാ​മ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ല്ലാ​ഹു​വി​​ന്റെ നാ​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ നാ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ‘സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ’ എ​ന്ന പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    വി​ശ്വാ​സ​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ വാ​ണി​ജ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്കം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ഈ ​നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudinewsMinistry of Homecommercial establishmentsgulf news malayalam
    News Summary - God's names should not be disrespected; Ministry issues strict instructions to commercial establishments
    Similar News
    Next Story
    X