Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 March 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 11:40 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ജി.​എം.​എ​ഫി​​ന്റെ ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​വും റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ജി.​എം.​എ​ഫി​​ന്റെ ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​വും റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും
    ഫോ​​ട്ടോ: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ജി.​എം.​എ​ഫ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​വും റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) വ​ർ​ഷം​തോ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രാ​റു​ള്ള മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​വും റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് റ​മ​ദാ​നി​ലെ 17ാം നോ​മ്പ് ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ഗ്​​രി​ബ് ബാ​ങ്ക് സ​മ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ടു​ക​ളെ​യും മേ​യ്ക്കു​ന്ന ഇ​ട​യ​ന്മാ​രെ അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഇ​ട​യ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഈ ​അ​വ​സ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ശേ​ഷം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​ട​യ​ന്മാ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ഫ്താ​ർ ന​ട​ത്തി സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കി​ട്ടു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ മ​ഗ്രി​ബ് ന​മ​സ്കാ​ര​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള റ​മ​ദാ​ൻ സ്നേ​ഹ കി​റ്റു​ക​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കി​റ്റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം അ​വ​രെ തി​രി​കെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നും സം​ഘ​ട​ന വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജീ​ർ പെ​രും​കു​ളം പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ടോം ​സി. മാ​ത്യു, സു​ബൈ​ർ കു​മ്മി​ൾ, ഷം​സു​ദീ​ൻ (ബാ​പ്പു​ക്ക), നി​ഷാ​ദ്, ന​സീ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ഷ​ബീ​ർ, നു​സ്ര​ത് അ​മ്മ​ഞ്ചേ​രി, സ​ജ്ന സ​ജീ​ർ, റം​ല​ത്തു ബീ​വി, ഹ​നി​ത്രി, നി​സാം, ബി​നോ​യ്, റി​യാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, നി​സ ക​ല്ല​മ്പ​ലം, റൂ​ബി ടോം, ​ഷാ​ന​വാ​സ് വെ​മ്പി​ളി, സ​ബീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​രി, പ​ഞ്ച​സാ​ര, തേ​യി​ല, ഉ​പ്പ്, മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ട്സ്, എ​ണ്ണ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വ​ർ​ഷം​തോ​റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചി​ല ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ളും നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​നി​ലെ 30 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രി​ലേ​ക്ക് കി​റ്റു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് അ​റി​യി​ച്ചു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ത്താ​ഴ വി​രു​ന്നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

