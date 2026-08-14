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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:04 AM IST

    ‘ജി.എം.എഫ്​ -മാവേലി സംഗീത സന്ധ്യ’ ശ്രദ്ധേയമായി; ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മ​ഹാ​ബ​ലി​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്

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    ‘ജി.എം.എഫ്​ -മാവേലി സംഗീത സന്ധ്യ’ ശ്രദ്ധേയമായി; ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മ​ഹാ​ബ​ലി​ക്ക് വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്
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    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘മാ​വേ​ലി സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ’ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റി​യാ​ദ് ഷോ​ല മാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന്​ ഗാ​ന​മേ​ള​യോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഗി​റ്റാ​ർ വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ സാ​റ്റു​ലി​ൻ ലി​ൻ​സു സ​ന്തോ​ഷി​െൻറ പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തി​െൻറ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    നി​ഷാ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, സ​ജി​ന നി​ഷാ​ദ്, ദി​ൽ​റു​ബ നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ‘പാ​ട്ടു ഫാ​മി​ലി’​യും റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​താ​രം ഷി​ഹാ​ബ് ഷാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി.​എം.​എ​ഫ്​ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ക​വി​ത നാ​യ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കു​മ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശ്വം​സി​ച്ചു. ‘ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം രാ​ഷ്​​ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം’ നേ​ടി​യ ജി.​എം.​എ​ഫ്​ ജി.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ടി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗാ​ന​മേ​ള അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പാ​ട്ടു ഫാ​മി​ലി​യി​ലെ നി​ഷാ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി. അ​ഫ്സ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ജീ​ർ പെ​രു​ങ്കു​ളം, സ​ജീ​ർ ചി​ത​റ, ഇ​ജാ​സ്, സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, സു​ബൈ​ർ കു​മ്മി​ൾ, ടോം ​ചാ​മ​ക്കാ​ലാ​യി​ൽ, ന​സീ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ഉ​ണ്ണി കൊ​ല്ലം, മു​ന്ന അ​യ്യൂ​ബ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ചേ​ലാ​മ്പ്ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര, റൂ​ബി ടോം, ​ഷാ​ന​വാ​സ്‌, അ​ഷ്‌​ക​ർ, നി​സാം, ഫൈ​സ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ‘ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം രാ​ഷ്​​ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം’ നേ​ടി​യ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ടി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

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    TAGS:onam celebrationRiyadhGulf Malayali FederationGMF
    News Summary - GMF-Maveli Music Evening was a memorable event
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