Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:28 AM IST

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ ജി.എം.എഫ് അ​നു​സ്​​മ​രി​ച്ചു

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ ജി.എം.എഫ് അ​നു​സ്​​മ​രി​ച്ചു
    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ലീം ആ​ർ​ത്തി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ ര​ണ്ടാം അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സ് ചെ​റി​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ ന​ന്മ നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​പു​തു​ക്ക​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ട​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദി​ലെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ സ്വ​ത്തും മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നും ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും ആ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ജാ​തി, മ​ത, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​വു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ട്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ല നാം ​അ​റി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ രാ​പ​ക​ലി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​മെ​ന്ന് മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ശ​ത്രു​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​രെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം എ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ വേ​ർ​പാ​ടി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​ന്നും റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത മു​ഖ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ​ലീം ആ​ർ​ത്തി​യി​ലും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:kayamkulamSaudi NewsCommemoratesGMF
    News Summary - GMF commemorates Sattar Kayamkulam
