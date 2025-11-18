Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 Nov 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:43 AM IST

    ജി.​എം.​എ​ഫ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സിഡന്റ്
    ജി.​എം.​എ​ഫ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ല്‍ (പ്ര​സി), മു​സ്ത​ഫ കു​മ​ര​നെ​ല്ലൂ​ര്‍ (ജ​ന. സെ​ക്ര), സ​ജീ​ര്‍ പെ​രും​കു​ളം (ട്ര​ഷ

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ള്‍ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി വാ​ര്‍ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം മ​ല​സ് ചെ​റീ​സ് റ​സ്‌​റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ജി.​സി.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ല്‍ (പ്ര​സി.), മു​സ്ത​ഫ കു​മ​ര​നെ​ല്ലൂ​ര്‍ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), സ​ജീ​ര്‍ പെ​രും​കു​ളം (ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍. ഡോ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ല്‍, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് ചേ​ലേ​മ്പ്ര, ഹാ​ഷിം ഇ​ടി​ഞ്ഞാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൊ​ല്ലം, ഉ​ദ​യ​ൻ ഓ​ച്ചി​റ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), സ​ജീ​ർ​ഖാ​ൻ ചി​ത​റ, നൗ​ഷാ​ദ് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ), ടോം ​ചാ​മ​ക്കാ​ല​യി​ൽ, സു​ബൈ​ർ കു​മ്മി​ൾ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), സ​ഫീ​ർ കു​ള​മു​ട്ടം, ന​സീ​ർ കു​ന്നി​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ് വെ​മ്പി​ളി, നി​ഷാ​ദ് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ), അ​ഷ്ക​ർ അ​ൻ​സാ​രി, നി​സാം (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ), കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​ത്താ​ർ മാ​വൂ​ർ (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ), റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലിം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ഖ​മ​റു​ബാ​നു ടീ​ച്ച​ർ (ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പാ​ണ്ട, മ​ജീ​ദ് ചി​ങ്ങോ​ലി (സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​റി​വി​െൻറ പു​തി​യ വെ​ളി​ച്ചം എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ കു​മ​ര​നെ​ല്ലൂ​ര്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:central committeeSaudi NewsGMFgulf news malayalam
