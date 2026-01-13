Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    13 Jan 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 1:48 PM IST

    ജി.​എം.​എ​ഫ്​ ക​ല​ണ്ട​ർ 2026 പ്ര​കാ​ശ​നം

    ജി.​എം.​എ​ഫ്​ ക​ല​ണ്ട​ർ 2026 പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) 2026-ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ളു​ടെ ന​മ്പ​റും നോ​ർ​ക്ക, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സെ​ൽ, കൂ​ടാ​തെ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ​ണ്ട മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ണ്ടാ​ണ് 2026-ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ന​മ്പ​രു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഡോ. ​ഇ​ദ്രീ​സ് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടി​ന് ക​ല​ണ്ട​ർ കൊ​ടു​ത്തു പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജി.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ. അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ മ​ജീ​ദ് ചി​ങ്ങോ​ലി. ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കു​മ​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടോം ​സി. മാ​ത്യു, സു​ബൈ​ർ കു​മ്മി​ൾ, ക​മ​ർ​ബാ​നു ടീ​ച്ച​ർ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ്​ ചേ​ലാ​മ്പ്ര, അ​ഫ്സ​ൽ, സ​ജീ​ർ പെ​രു​മ്പ​ളം, ഷാ​ജി പാ​ണ്ട്, ഉ​ണ്ണി കൊ​ല്ലം, അ​ഷ​റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ഹി​ബ അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​ലാം, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

