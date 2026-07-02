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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 July 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 7:09 AM IST

    ജി.​എം.​എ​ഫ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​നും ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും

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    ജി.​എം.​എ​ഫ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​നും ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും
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    ജി.​എം.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ്​ ഘ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ, ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ ഷോ​ല മാ​ൾ വ​ഫാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം.

    ജി.​എം.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ജ്ഞ​യി​ലും ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ലും മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, വ​ഫാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നാ​സ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, സേ​ന​ൻ, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, സെ​യ്​​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, നാ​സ​ർ ലൈ​സ്, സ​ജീ​ർ പെ​രും​കു​ളം, അ​ഫ്സ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കാ​മ്പ​യി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ​യും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ റി​യാ​ദി​ന് പു​റ​മെ വി​വി​ധ ജി​സി​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ജി.​എം.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:campaignanti-alcohol groupsSaudi ArabiaGMF
    News Summary - GMF anti-alcohol campaign and fundraising
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