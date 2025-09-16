Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:06 AM IST

    ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ം; സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും -ടൂ​റി​സം​മ​ന്ത്രി

    ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ം; സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും -ടൂ​റി​സം​മ​ന്ത്രി
    റി​യാ​ദ്: ‘സൗ​ദി വി​ന്റ​ർ 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം​മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ൽ അ​ള​വി​ലു​മു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യും 2030ഓ​ടെ 150 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ദി വി​ന്റ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മാ​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഫ​ഹ​ദ് ഹ​മീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ശ്രേ​ണി​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും.

    ഈ ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്, സൗ​ദി വി​ന്റ​ർ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത് ചെ​ല​വ് ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Tourism Ministerglobal tourism hubSaudi Arabia
