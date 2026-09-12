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    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ഫോ​റം അ​ഞ്ചാം സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദി​ൽ; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ

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    ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ഫോ​റം അ​ഞ്ചാം സ​മ്മേ​ള​നം റി​യാ​ദി​ൽ; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ
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    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ബി​സി​ന​സ്സ്, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യ ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ഫോ​റം’ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ റി​യാ​ദി​ലെ ഫെ​യ​ർ​മോ​ൻ​ഡ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം. സൗ​ദി ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ-​ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    ‘അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​: മ​നു​ഷ്യ​ശ​ക്തി, പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രും, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​മു​ഖ​രും, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ ശൈ​ലി​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും, വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രാ​നും ഈ ​ഫോ​റം സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ രം​ഗ​ത്ത് ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പ്രോ​ജ​ക്ട്- പ്രോ​ഗ്രാം- പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ക​ർ, കൂ​ടാ​തെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന യു​വ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ​ഠ​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ഈ ​ഫോ​റം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

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    News Summary - Global Project Management Forum's 5th Edition to be Held in Riyadh
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