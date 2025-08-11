Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:25 AM IST

    ആ​ഗോ​ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ റൂ​ട്ടി’​ന്​ തു​ട​ക്കം

    സൗ​ദി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളെ ‘സി​ൽ​ക്ക് റോ​ഡു’​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും
    ആ​ഗോ​ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ റൂ​ട്ടി’​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബു​റൈ​ദ: ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങിനാ​യി പു​തി​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് 'അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ റൂ​ട്ടി'​ന്റെ സ​മാ​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ഖ​സീം ഗ​വ​ർ​ണ​റും ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ മി​ശ്​​അ​ൽ ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ റൂ​ട്ട് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക സം​യോ​ജ​ന കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ബു​റൈ​ദ ഈത്ത​പ്പ​ഴ​മേ​ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഒ​രു സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​ത്​ ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ സൗ​ദി ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ പ​ദ​വി ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഖ​സീം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 1.1 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളും നൂറില​ധി​കം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​വു​മു​ള്ള ഖ​സിം മേ​ഖ​ല ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യെ ഇ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​സീം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.കാ​ർ​ഷി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്തപ്പ​ഴ​മേ​ള​യാ​ണ്​ ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ റോ​ഡി'​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണ്. സൗ​ദി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ‘സി​ൽ​ക്​ റൂ​ട്ടു’​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. ര​ണ്ട് സം​യോ​ജി​ത ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന്​ ഫീ​ൽ​ഡ്​ പാ​ത​യും മ​റ്റൊ​ന്ന്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ത​യു​മാ​ണ്​.

    ഫീ​ൽ​ഡ്​ ട്രാ​ക്കി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, ഈ​ത്തപ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​യി​ക, സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​ത​യി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ സം​സ്​​കാ​ര​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ഡേ​റ്റാ​ബേ​സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

