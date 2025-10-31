Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:51 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്
    റി​യാ​ദ്: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’ സീ​സ​ൺ നാ​ല് പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും.

    റി​യാ​ദ് മ​ലാ​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ കൊ​ച്ചി​ൻ ഷ​മീ​ർ, ഗാ​യി​ക സ​നാ ബ​ദ​ർ, മ​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗാ​യ​ക​ൻ കാ​സിം കു​റ്റ്യാ​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും മേ​ളം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​ന്റെ വാ​ദ്യ​മേ​ളം, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്പാ​റോ ടീ​മി​ന്റെ ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, റി​യാ​ദി​ലെ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ലാ​വി​രു​ന്നി​ലേ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പൂ​ള​ക്കാ​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​യാ​റ്റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു.

