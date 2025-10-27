Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 7:44 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    Sathar Olipuzha speaks at the Global Kerala Pravasi Association awareness program in Abaha
    cancel
    camera_alt

    അബഹയിൽ ഗ്ലോബൽ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ സത്താർ ഒലിപ്പുഴ സംസാരിക്കുന്നു

    അ​ബ​ഹ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജി.​കെ.​പി.​എ) ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത് തോ​പ്പാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 'മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദോ​ഷ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ബി​നു​കു​മാ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്‌​ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​തു​ബോ​ധം ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ മു​ജീ​ബ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സി​സ്റ്റ​ർ ല​ത രാ​ജ​ൻ, സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൾ​ക്ക് വൃ​ക്ക ദാ​നം​ചെ​യ്ത് മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ണി​യാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി നി​യാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ൻ അ​ലി അ​സീ​രി, അ​സീ​റി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ എ​ന്ന സ്വ​പ്നം യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ അ​സീ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ എ​ന്നി​വ​രെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​മ്മ​ർ, മ​ജീ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷ​മീ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​ഫീ​ക്ക്, ഷ​മീ​ർ, സ​നോ​ജ്, സ​ക്ക​രി​യ, സ​ലീ​ൽ, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ.​അ​ഭി​ലാ​ഷ് (കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി), മ​നാ​ഫ് പ​ര​പ്പി​ൽ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഹ​നീ​ഫ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, സാ​ദി​ഖ് ഫൈ​സി (എ​സ്.​ഐ.​സി.), എം.​എ. ന​സീം (അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ജീ​ബ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഹ​നീ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്തു. ഫാ​രി​സ് (ക്ലൗ​ഡ്സ് ഓ​ഫ് അ​ബ​ഹ) പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ശി​ഹാ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജി.​കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Global Kerala Pravasi AssociationgulfnewsabahaSaudi Arabia
    News Summary - Global Kerala Pravasi Assoc. Awareness Class
    Similar News
    Next Story
    X