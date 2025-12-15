Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    15 Dec 2025 9:01 AM IST
    15 Dec 2025 9:04 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​. ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്
    ജി.​കെ.​പി.​എ ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റും സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബ​ഹ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി ലാ​ന സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശം​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ​ഹ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ത​ഫ​സ്സു​ൽ ഇ​ജാ​സ്, ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    ‘വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ട​വ് എ​ങ്ങ​നെ നി​ക​ത്താം’ എ​ന്ന് ഡോ. ​ത​ഫ​സ്സു​ൽ ഇ​ജാ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ലാ​ലാ ഷി​ഫാ​സി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്തം, ഗാ​നം, സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ദു​ആ​യും മെ​ഹ​റി​നും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജി.​കെ.​പി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​നോ​ജ്, സ​മീ​ർ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഉ​മ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ്, സി​ദ്ദീ​ഖ്​ ഫ​ർ​ദാ​ൻ, ആ​ഷി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജി.​കെ.​പി.​എ ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ലോ​ഗോ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. നി​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ജീ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X