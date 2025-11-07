Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:40 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള അ​സോ.‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള അ​സോ.‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ കൊ​ച്ചി​ൻ ഷ​മീ​ർ, ഗാ​യി​ക സ​നാ ബ​ദ​ർ, പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ൻ കാ​സിം കു​റ്റ്യാ​ടി (ജി​ദ്ദ) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും മേ​ളം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സി​െൻറ വാ​ദ്യ​മേ​ള​വും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്പാ​റോ ടീ​മി​െൻറ ഡാ​ൻ​സും ഒ​പ്പ​ന​യും മ​റ്റ്​ ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്‌ പൂ​ള​ക്കാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​ക്കാ​ട്, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, സു​ധീ​ർ കു​മ്മി​ൾ, സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ, മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സ്, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ, ഷാ​റോ​ൺ ഷെ​റീ​ഫ്, സ​ലിം പ​ള്ളി​യി​ൽ, ഖാ​ദ​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പു​ര​സ്​​കാ​രം അ​സീ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി​ക്ക് ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ കാ​ദ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ.​കെ. അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം, ന​സി​ർ മു​തു​കു​റ്റി, സു​ബൈ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഷെ​രീ​ഫ് ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ടി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ വെം​ബ്ലി, ജാ​ഫ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഹ​സ​ൻ പ​ന്മ​ന, അ​നീ​സ് വാ​വാ​ട് ര​ജീ​ഷ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, നൗ​ഷാ​ദ് കൂ​റ്റ​നാ​ട്, നാ​സ​ർ ഖാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​യാ​റ്റി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:global keralagulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Global Kerala Association. ‘Snehotsavam 2025’
