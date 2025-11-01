Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:37 AM IST

    ജി.​ജി.​ഐ ടാ​ല​ന്റ് ലാ​ബ് സീ​സ​ണ്‍ 3 ശി​ല്‍പ്പ​ശാ​ല ഇ​ന്ന്

    ജി.​ജി.​ഐ ടാ​ല​ന്റ് ലാ​ബ് സീ​സ​ണ്‍ 3 ശി​ല്‍പ്പ​ശാ​ല ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: ഗു​ഡ് വി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വും (ജി.​ജി.​ഐ) ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റും ഇ​ഫ​ത്ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടാ​ല​ന്റ് ലാ​ബ് സീ​സ​ണ്‍ 3 ഏ​ക​ദി​ന ശി​ല്‍പ​ശാ​ല ഇ​ന്ന് (ശ​നി) ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബോ​യ്‌​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ജി.​ഐ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 250 ഓ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ അ​ഞ്ച് സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ജി.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സ​ന്‍ ചെ​റൂ​പ്പ, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജ​ലീ​ല്‍ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    'മ​നു​ഷ്യ​രും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും: സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ നി​യ​ന്ത്രി​ത​യു​ഗ​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പാ​ത' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്ദ​പ​ദ​മാ​ക്കി​യ മു​ഴു​ദി​ന ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ചീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫീ​സ​റും സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത്‌​കെ​യ​ര്‍ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​മീ​റും ഇ​ഫ​ത്ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഡീ​ന്‍ ഡോ. ​റീം അ​ല്‍മ​ദ​നി​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ബീ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രൂ​പ്പ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജം​ഷി​ത് അ​ഹ്‌​മ​ദ്, ഇ​ഫ​ത്ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കോ​ളേ​ജ് ഓ​ഫ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റിം​ഗ് ഡീ​ന്‍ ഡോ. ​സെ​യ്ന്‍ ബാ​ല്‍ഫ​ഖീ​ഹ്, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്രൊ​ഫ​സ​ര്‍ ഡോ. ​ഉ​മ​ര്‍ അ​ല്‍സൂ​ബി, അ​സി. പ്രൊ​ഫ​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഫി​ദാ ആ​ബി​ദ്, ഡോ. ​നി​അ്മ സാ​ലിം എ​ന്നി​വ​ര്‍ നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ളു​മ​യി സം​വ​ദി​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​ചോ​ദി​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ ഡോ. ​മ​ര്‍വാ​ന്‍ ദ​ഷാ​ഷും അ​സ്‌​ക​ര്‍ അ​ലി ഖാ​നും ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ല്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​മീ​ര്‍, ഡോ. ​റീം മ​ദ​നി, ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇം​റാ​ന്‍, ജി.​ജി.​ഐ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ബീ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജി​ദ്ദ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കും.

