ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് നേടാം, യൂറോപ്പിൽ കറങ്ങാം

ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് നേടാം, യൂറോപ്പിൽ കറങ്ങാംtext_fields
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകം പേറുന്ന കൽപ്പാതകളും, ആൽപ്സ് പർവതനിരകളുടെ മഞ്ഞുപുതച്ച ശൃംഗങ്ങളും, ഡാന്യൂബ് നദിയുടെ നീലത്തിളക്കവും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികലോകമാണ് യൂറോപ്പ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോട്ടകൊത്തളങ്ങളും നവോത്ഥാനത്തിെൻറ ഗന്ധമുള്ള കലാവീഥികളും ഓരോ സഞ്ചാരിയെയും അറിവിെൻറയും സംസ്കാരത്തിെൻറയും പുതിയ തീരങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അറിവിെൻറ ആഴക്കടൽ തേടുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർഥിക്കും യൂറോപ്പ് വെറുമൊരു ഭൂഖണ്ഡമല്ല; മറിച്ച്, ലോകപ്രശസ്തമായ ഓക്സ്ഫോർഡും സൊർബോണും പോലുള്ള സർവകലാശാലകളിലൂടെ വിജ്ഞാനത്തിെൻറ പര്യായമായി മാറിയ ഒരു പുണ്യഭൂമിയാണ്. ഈ വിജ്ഞാനഗോപുരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിടുന്ന സുവർണാവസരമാണ് ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് ഫെല്ലോഷിപ്പ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും, ആഗോളതലത്തിൽ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നേടാനും ഈ പദ്ധതി വഴിതുറക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിെൻറ മണ്ണിൽ അറിവ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അക്കാദമിക് യാത്ര, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് മാത്രമല്ല, ജീവിതവീക്ഷണത്തിന് തന്നെ പുതിയ നിറങ്ങൾ പകരും.
യൂറോപ്പിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ സൗജന്യമായി ഉപരിപഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് ജോയിൻറ് മാസ്റ്റേഴ്സ് (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM) സ്കോളർഷിപ്പ്. ലോകത്തിെൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ നൽകുന്ന ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണവിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
എന്താണ് ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് ഫെല്ലോഷിപ്പ്?
യൂറോപ്യൻ കമീഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂറോപ്പിലെ രണ്ടോ അതിലധികമോ രാജ്യങ്ങളിലായി തങ്ങളുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സെമസ്റ്ററും ഓരോ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാം എന്നത് ഇതിെൻറ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
പൂർണ സാമ്പത്തിക സഹായം: ട്യൂഷൻ ഫീസ്, വിസ ചിലവുകൾ, യാത്രാക്കൂലി, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയെല്ലാം സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടും.
പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മാസം ഏകദേശം 1,400 യൂറോ (ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം രൂപ) വീതം 24 മാസത്തേക്ക് ലഭിക്കും.
മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഗ്രി: പഠനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പങ്കാളികളായ സർവകലാശാലകൾ സംയുക്തമായി നൽകുന്ന ബിരുദം ലഭിക്കുന്നു.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ
1. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം. അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
2. ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം: മിക്ക കോഴ്സുകൾക്കും IELTS (സാധാരണയായി 6.5 സ്കോർ) അല്ലെങ്കിൽ TOEFL ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ (MOI) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയാകും.
3. അക്കാദമിക് മികവ്: മുൻകാല പഠനങ്ങളിലെ ഉയർന്ന മാർക്കും ഗവേഷണ താൽപര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കും.
ആവശ്യമായ രേഖകൾ
1. Resume/CV: യൂറോപ്പാസ് (Europass) മാതൃകയിലുള്ള സി.വി.
2. Statement of Purpose (SOP): നിങ്ങളുടെ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്.
3. Letters of Recommendation (LOR): അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ തൊഴിലുടമകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള രണ്ട് ശുപാർശ കത്തുകൾ.
4. Academic Transcripts: ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും.
5. Passport: സാധുവായ പാസ്പോർട്ട്.
അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും സമയക്രമവും
സാധാരണയായി ഓരോ വർഷവും ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
1. കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: Erasmus Mundus Catalogue സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ താൽപര്യമുള്ള വിഷയം കണ്ടെത്തുക.
2. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ: ഓരോ കോഴ്സിനും പ്രത്യേകം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
3. ഇൻറർവ്യൂ: ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ഇൻറർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1. ഒരേ വർഷം പരമാവധി മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
2. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് (SOP, IELTS മുതലായവ) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ erasmus-plus.ec.europa.eu സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ‘Erasmus Mundus Scholarship for International Students’ എന്ന വീഡിയോയിലൂടെ ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അപേക്ഷാ രീതികളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
തയ്യാറാക്കിയത്: ഡോ. വി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ് (പ്രിൻസിപ്പൽ, മോഡേൺ സ്കൂൾ, റിയാദ് അക്കാദമിക് അഫിലിയേറ്റ് സ്കോളർ, ഒക്ലഹോമ യൂനിവേഴ്സിറ്റി, അമേരിക്ക)
