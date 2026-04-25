    date_range 25 April 2026 7:54 AM IST
    date_range 25 April 2026 7:54 AM IST

    ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് നേടാം, യൂറോപ്പിൽ കറങ്ങാം

    ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് നേടാം, യൂറോപ്പിൽ കറങ്ങാം
    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പൈ​തൃ​കം പേ​റു​ന്ന ക​ൽ​പ്പാ​ത​ക​ളും, ആ​ൽ​പ്‌​സ് പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ മ​ഞ്ഞു​പു​ത​ച്ച ശൃം​ഗ​ങ്ങ​ളും, ഡാ​ന്യൂ​ബ് ന​ദി​യു​ടെ നീ​ല​ത്തി​ള​ക്ക​വും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​ന്ത്രി​ക​ലോ​ക​മാ​ണ് യൂ​റോ​പ്പ്. ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന കോ​ട്ട​കൊ​ത്ത​ള​ങ്ങ​ളും ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള ക​ലാ​വീ​ഥി​ക​ളും ഓ​രോ സ​ഞ്ചാ​രി​യെ​യും അ​റി​വി​െൻറ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​െൻറ​യും പു​തി​യ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​റി​വി​െൻറ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ തേ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും യൂ​റോ​പ്പ് വെ​റു​മൊ​രു ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​മ​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഓ​ക്സ്ഫോ​ർ​ഡും സൊ​ർ​ബോ​ണും പോ​ലു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​െൻറ പ​ര്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി​യ ഒ​രു പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ജ്ഞാ​ന​ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ലു​ക​ൾ മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​റാ​സ്മ​സ് മു​ണ്ട​സ് ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പ്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി നേ​ടാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ഠി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മ​ണ്ണി​ൽ അ​റി​വ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് യാ​ത്ര, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​യ​റി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ത​ന്നെ പു​തി​യ നി​റ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​രും.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​റാ​സ്മ​സ് മു​ണ്ട​സ് ജോ​യി​ൻ​റ്​ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM) സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്. ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൂ​ർ​ണ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    എ​ന്താ​ണ് ഇ​റാ​സ്മ​സ് മു​ണ്ട​സ് ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പ്?

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ര​ണ്ടോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഓ​രോ സെ​മ​സ്​​റ്റ​റും ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാം എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​െൻറ വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ

    പൂ​ർ​ണ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം: ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, വി​സ ചി​ല​വു​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​ക്കൂ​ലി, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    പ്ര​തി​മാ​സ സ്​​റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡ്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​സം ഏ​ക​ദേ​ശം 1,400 യൂ​റോ (ഏ​ക​ദേ​ശം 1.25 ല​ക്ഷം രൂ​പ) വീ​തം 24 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ ഡി​ഗ്രി: പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​രു​ദം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ

    1. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബി​രു​ദം. അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    2. ഭാ​ഷാ പ്രാ​വീ​ണ്യം: മി​ക്ക കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും IELTS (സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 6.5 സ്കോ​ർ) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ TOEFL ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് മീ​ഡി​യം ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ (MOI) സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മ​തി​യാ​കും.

    3. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വ്: മു​ൻ​കാ​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ

    1. Resume/CV: യൂ​റോ​പ്പാ​സ് (Europass) മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള സി.​വി.

    2. Statement of Purpose (SOP): നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കു​റി​പ്പ്.

    3. Letters of Recommendation (LOR): അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ നി​ന്നോ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നോ ഉ​ള്ള ര​ണ്ട് ശു​പാ​ർ​ശ ക​ത്തു​ക​ൾ.

    4. Academic Transcripts: ഡി​ഗ്രി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റു​ക​ളും.

    5. Passport: സാ​ധു​വാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്.

    അ​പേ​ക്ഷാ പ്ര​ക്രി​യ​യും സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി വ​രെ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1. കോ​ഴ്സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക: Erasmus Mundus Catalogue സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക.

    2. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ: ഓ​രോ കോ​ഴ്സി​നും പ്ര​ത്യേ​കം വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​വി​ടെ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    3. ഇ​ൻ​റ​ർ​വ്യൂ: ഷോ​ർ​ട്ട്ലി​സ്​​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​വ്യൂ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    1. ഒ​രേ വ​ർ​ഷം പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ.

    2. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് (SOP, IELTS മു​ത​ലാ​യ​വ) തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ erasmus-plus.ec.europa.eu സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ‘Erasmus Mundus Scholarship for International Students’ എ​ന്ന വീ​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​റാ​സ്മ​സ് മു​ണ്ട​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷാ രീ​തി​ക​ളും നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    തയ്യാറാക്കിയത്: ഡോ. ​വി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, മോ​ഡേ​ൺ സ്​​കൂ​ൾ, റി​യാ​ദ്​ അ​ക്കാദ​മി​ക്​ അ​ഫി​ലി​​​യേ​റ്റ്​ സ്​​കോ​ള​ർ, ഒ​ക്​​ല​ഹോ​മ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി, അ​മേ​രി​ക്ക)

    News Summary - Get Erasmus Mundus and travel around Europe
