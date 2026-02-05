Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:30 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:30 PM IST

    ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ജർമൻ ചാൻസലർ റിയാദിൽനിന്ന് മടങ്ങി

    ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ജർമൻ ചാൻസലർ റിയാദിൽനിന്ന് മടങ്ങി
    ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിഷ് മെർസ് സൗദി സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി റിയാദിൽനിന്ന്​ മടങ്ങുന്നു

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിഷ് മെർസ് വ്യാഴാഴ്​ച റിയാദിൽ നിന്ന് മടങ്ങി. ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കിങ്​ ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് ചാൻസലറെ യാത്രയാക്കി.

    റിയാദ് മേയർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ അയ്യാഫ്, ധനകാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുള്ള അൽ-ജദാൻ, ജർമനിയിലെ സൗദി അംബാസഡർ ഫഹദ് അൽ-ഹദാൽ, സൗദിയിലെ ജർമൻ അംബാസഡർ മൈക്കൽ കിൻഡ്‌സ്ഗ്രാബ്. റിയാദ് പൊലീസ് ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ മൻസൂർ ബിൻ നാസർ അൽ-ഒതൈബി, റോയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫഹദ് അൽ-സുഹൈൽ എന്നിവർ യാത്രയയക്കാനെത്തിയിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയും ജർമനിയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതി​ന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം.

