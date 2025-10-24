Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:15 AM IST

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് 23 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 55 വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് 23 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നും ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

