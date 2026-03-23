    Posted On
    date_range 23 March 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 9:01 AM IST

    ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്ത അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി

    ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന ന​ഗ്ന​വും വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ദൈ​വി ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ​യും നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​റാ​െൻറ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും എ​ണ്ണ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​െൻറ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​യ​ത്തെ​യാ​ണ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ബു​ദൈ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ കെ​ട്ടി​വ​യ്ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​റാ​െൻറ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു.

    ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തി​ക​ച്ചും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും വ​സ്തു​ത​ക​ളു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ 51ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​രം, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മ്പ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ജി​സി​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഏ​ത് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൽ ബു​ദൈ​വി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2026-ലെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ 2817ാം ന​മ്പ​ർ പ്ര​മേ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും വേ​ണ്ടി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും, ഏ​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ അ​വ​സാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - GCC Secretary General Jassim Al-Budaiwi condemns Iran attack
