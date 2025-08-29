Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ണ​വ​റ്റാ​ത്ത സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ

    സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ണ​വ​റ്റാ​ത്ത സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ
    ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി  ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ

    യാം​ബു: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​കു​ക​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ കാ​രു​ണ്യ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ.

    സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ്) വ​ഴി ന​ൽ​കി​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ൾ സൗ​ദി​യോ​ട് അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഒ​രു ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ങ്ക് എ​പ്പോ​ഴും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന്, ഇ​ന്ധ​നം, വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ സൗ​ദി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    2007-ൽ ​സൗ​ദി നി​ർ​മി​ച്ച ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് താ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്ത്രീ ​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ അ​നാ​ഥ​രും, ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ധ​വ​ക​ളും, വീ​ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

