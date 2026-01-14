Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:52 AM IST

    അ​പ​രി​ചി​ത​ന് ലി​ഫ്റ്റ് ന​ൽ​കി; മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ന​ഷ്​​ട​മാ​യ​ത് ജോ​ലി​യും 11 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും

    കി​ട്ടി​യ​ത്​ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ജ​യി​ൽ വാ​സ​വും
    അ​പ​രി​ചി​ത​ന് ലി​ഫ്റ്റ് ന​ൽ​കി; മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ന​ഷ്​​ട​മാ​യ​ത് ജോ​ലി​യും 11 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും
    പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​റി​നു​ള്ള യാ​ത്രാ രേ​ഖ​ക​ളും ടി​ക്ക​റ്റും കേ​ളി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു​നി​ന്ന അ​പ​രി​ചി​ത​നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ജ​യി​ൽ​വാ​സ​വും തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്​​ട​വും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ആ​റ​ന്മു​ള സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​റാ​ണ് ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ അ​ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജി​സാ​നി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യ​വേ​യാ​ണ് പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ വ​ഴി​യി​ൽ സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ച്ച യ​മ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ടെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി എ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ യ​മ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ പ്ര​സാ​ദി​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ടാ​ക്സി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി എ​ന്ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി പ്ര​സാ​ദി​നെ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ക​ടു​ത്ത വ​കു​പ്പാ​യ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 80 പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ക​മ്പ​നി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ 11 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​വി​സ് ബെ​ന​ഫി​റ്റോ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള ശ​മ്പ​ള​മോ ല​ഭി​ക്കാ​തെ പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ വ​ഴി​യാ​ധാ​ര​മാ​യി.

    ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ പ്ര​സാ​ദ് സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യെ​യും കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യെ​യും സ​മീ​പി​ച്ചു. കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സി​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും കേ​ളി ന​ൽ​കി.‘​ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ല. കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​ത് സൗ​ദി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന വെ​ച്ച് ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യേ​ക്കാം എ​ന്ന് കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ചെ​റി​യ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​സം​ഭ​വം മാ​റു​ന്നു.

    TAGS:malayaliSaudi Newsjob lossstranger
    News Summary - Gave a lift to a stranger; Malayali loses job and 11 years of service benefits
