Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:58 AM IST

    പാ​ട്ടു​വേ​ദി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ ക​ട​ലി​നി​ക്ക​രെ നി​​ന്നൊ​രു ഗൗ​രി ന​ന്ദ

    പാ​ട്ടു​വേ​ദി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ ക​ട​ലി​നി​ക്ക​രെ നി​​ന്നൊ​രു ഗൗ​രി ന​ന്ദ
    ഗൗ​രി ന​ന്ദ  

    ജു​ബൈ​ൽ: മി​നി സ്​​ക്രീ​നി​ലെ പാ​ട്ടു​വേ​ദി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ ക​ട​ലി​നി​ക്ക​രെ​നി​ന്നൊ​രു മി​ടു​ക്കി. സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കൊ​ച്ചു ഗാ​യി​ക കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ഗൗ​രി ന​ന്ദ ഫ്ല​വേ​ഴ്​​സ് ടി.​വി​യി​ലെ ‘ടോ​പ് സിം​ഗ​ർ-2025’ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ റി​യാ​ലി​​റ്റി ഷോ​യി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​പ്‌​ന വേ​ദി​യി​ൽ എം. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ര്യ ദ​യാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ മു​മ്പി​ൽ പാ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ഭ​രി​ത​യാ​ണ് ഗൗ​രി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നി​ര​വ​ധി ഓ​ഡി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ധി അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ടോ​പ് സിം​ഗ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​ല്യം മു​ത​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ താ​ല്പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗൗ​രി ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​െൻറ മു​ഴു​വ​ൻ ക്രെ​ഡി​റ്റും അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​ക്കും ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​ർ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജു​ബൈ​ലി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. ഗൗ​രി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തു​ണ​യാ​യ​ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കേ​ട്ടി​രു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളും അ​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്ന എ​ൺ​പ​തു​ക​ളു​ടെ സം​ഗീ​ത മ​ധു​ര​വു​മാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്‌​ടം ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ഗൗ​രി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ കോ​റി​യി​ട്ട​ത്.

    ജു​ബൈ​ൽ ‘നൂ​പു​ര​ധ്വ​നി’ മ്യൂ​സി​ക്​ സ്​​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഗൗ​രി, ക​ർ​ണാ​ട്ടി​ക് സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക ദി​വ്യ ന​വീ​െൻറ കീ​ഴി​ലാ​ണ് ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് സ്നേ​ഹ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​ണ് ടീ​ച്ച​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗൗ​രി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​യാ​യ അ​രു​ണ ത​മ്പി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​വും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ഡി​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത് അ​രു​ണ ടീ​ച്ച​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ന​ന്ദ് കാ​വും​വ​ട്ടം, രാ​ഗേ​ഷ്, വി​ജേ​ഷ്, ഗി​രീ​ഷ്, രൂ​പേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്നും സം​ഗീ​ത അ​റി​വു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ൻ ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി, ന​വോ​ദ​യ, ന​വ​യു​ഗം, കെ.​എം.​സി.​സി, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നാ​ട്ടു​കൂ​ട്ടം, ജു​ബൈ​ൽ ച​ങ്ങാ​തി​ക്കൂ​ട്ടം, ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, ത​ണ്ട​ർ ബാ​ങ് മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ്, സ്വ​ര​ല​യ സം​ഗീ​ത​വേ​ദി, ബീ​റ്റ് ബോ​ക്സ്, വെ​സ്കോ​സ, സ്നേ​ഹം ദ​മ്മാം, പ​നോ​ര​മ, ആ​ത്മ, അ​ക്ഷ​ര​മു​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ഗൗ​രി ന​ന്ദ.

    ടോ​പ് സിം​ഗ​ർ വേ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്​ ദി​നം അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ഗൗ​രി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. വ​ലി​യ ഫ്ലോ​ർ, സൗ​ണ്ട് സി​സ്​​റ്റം, ചു​റ്റും വ​ലി​യ കാ​മ​റ​ക​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും. ആ​ദ്യം ഭ​യം തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും പ​തി​യെ പേ​ടി​യൊ​ക്കെ മാ​റി. കൈ​ത​പ്രം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ ‘മൗ​ന​സ​രോ​വ​രം’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ത​ന്നെ പാ​ടാ​ൻ ഭാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടാ​യി.

    സ്‌​കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​വും സം​ഗീ​ത സ​പ​ര്യ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് സം​ഗീ​ത​വും രാ​ത്രി​യി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു. പ​ഠ​ന​വും സം​ഗീ​ത​വു​മാ​യി മു​ന്നേ​റാ​നാ​ണ് ഗൗ​രി​യു​ടെ പ്ലാ​ൻ. സ്കൂ​ളി​ൽ ക്ലാ​സി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​യ ഗൗ​രി, പ്ര​വാ​സി ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും വി​ജ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ത​മീ​മി റെൻറ​ൽ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​രാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​യ​നി​ക്കാ​ട് പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി ‘അ​ശ്വ​തി’​യി​ൽ സ​ജീ​ഷ് ആ​ണ് പി​താ​വ്. വി​ജി​ല​യാ​ണ് മാ​താ​വ്. ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. അ​തേ സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഗൗ​തം കൃ​ഷ്ണ അ​നു​ജ​നാ​ണ്.

    സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​യാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ആ​ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് സ്വ​പ്‌​നം. സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും തീ​വ്ര​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​പ്‌​നം കാ​ണു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗൗ​രി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

