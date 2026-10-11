Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​രി​ന് ജി​ദ്ദ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ടം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​രി​ന് ജി​ദ്ദ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ടം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജി​ദ്ദ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ടം സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജി​ദ്ദ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ടം സാ​ര​ഥി കെ.​ടി.​എ. മു​നീ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​രി​നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ജി​ദ്ദ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.​നൗ​ഷാ​ദ് അ​ടൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മു​ത്തേ​ട​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് മൂ​സ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ന​സീ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സി​ദ്ധീ​ഖ് പൂ​ല്ല​ങ്കോ​ട്, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു ചോ​ക്കാ​ട്, ഫ​സ​ലു​ള്ള വെ​ളോ​ബാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ത​ന്റെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ൽ​കി​യ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും, നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ കൃ​തി​ക​ൾ വാ​യി​ക്കാ​നും അ​റി​വ് നേ​ടാ​നും ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ത​നി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Gafur Vandur Bids Farewell
    Next Story
    X