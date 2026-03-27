Madhyamam
    date_range 27 March 2026 9:20 PM IST
    date_range 27 March 2026 9:20 PM IST

    ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക്​ പാരീസിൽ തുടക്കം; സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു

    രാജ്യാന്തര വെല്ലുവിളികളും നാവിക സുരക്ഷയും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ
      പാരീസിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ

    • ജി7 ഉച്ചകോടിക്ക്​ പാരീസിൽ തുടക്കം; സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു

    റിയാദ്​/പാരീസ്: അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും നാവിക ഗതാഗത മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളും പ്രധാന അജണ്ടയാക്കി ജി7 രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് ഫ്രാൻസിൽ തുടക്കമായി. പാരീസിനടുത്തുള്ള വോ ഡി സെർണിയിൽ നടക്കുന്ന നിർണായകമായ ഈ യോഗത്തിൽ സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ പങ്കെടുത്തു. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ‘അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീഷണികളും പരമാധികാരവും’ എന്ന പ്രത്യേക സെഷനിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു.

    സമ്മേളനത്തി​ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജി7 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർക്കും മറ്റ്​ പ്രതിനിധികൾക്കുമൊപ്പം അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ഗ്രൂപ്പ്​ ഫോ​ട്ടോയിൽ

    ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരുന്ന വിവിധ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സെഷനിൽ ചർച്ചയായി. കൂടാതെ നാവിക-തുറമുഖ സുരക്ഷ, സമുദ്ര ഗതാഗതത്തി​ന്‍റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക, അതിർത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾ, ഖനിജ വിതരണ ശൃംഖല, നിർണായക ലോഹങ്ങളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും വിതരണ ശൃംഖല സുരക്ഷിതമാക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കും യോഗം ഊന്നൽ നൽകി. സമ്മേളനത്തി​ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജി7 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഇതര പങ്കാളികൾക്കുമൊപ്പം ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കുചേർന്നു.

