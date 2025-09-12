Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 12 Sept 2025 10:25 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 10:25 AM IST

    ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കൽ; ആ​ദ്യ​ ഫ്ലോ​ട്ടിങ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് യൂ​നി​റ്റ് ജി​ദ്ദ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    1,13,000 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഇ​ന്ധ​നം സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​യൂ​നി​റ്റ്
    Jeddah Islamic Port
    ജി​ദ്ദ: ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്‌ സ്റ്റോ​റേ​ജ് യൂ​നി​റ്റ് (എ​ഫ്.​എ​സ്.​യു) ജി​ദ്ദ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു.സൗ​ദി പോ​ർ​ട്ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി (മ​വാ​നി), മി​ന​ർ​വ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​സം​രം​ഭം സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. 1,13,000 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഇ​ന്ധ​നം സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​യൂ​നി​റ്റി​ന് ക​ഴി​യും. ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ വെ​രി ലോ ​സ​ൾ​ഫ​ർ ഫ്യു​വ​ൽ ഓ​യി​ൽ (വി.​എ​ൽ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഒ), ഹൈ ​സ​ൾ​ഫ​ർ ഫ്യു​വ​ൽ ഓ​യി​ൽ (എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഒ), മ​റൈ​ൻ ഗ്യാ​സ് ഓ​യി​ൽ (എം.​ജി.​ഒ) എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ സ​മു​ദ്ര ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രും എ​ന്നാണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും അ​തു​വ​ഴി ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​യൂ​നി​റ്റ് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ത​ന്ത്രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സ​കാ​ത്, ടാ​ക്സ്, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മി​ന​ർ​വ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം (എ.​ഡി.​പി ടെ​ക്നോ​ള​ജി) വ​ഴി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും, കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ള​വും, സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ ഫ്ലോ​ട്ടിം​ങ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് യൂ​നി​റ്റ് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ധ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും സൗ​ദി​യു​ടെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

