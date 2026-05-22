    date_range 22 May 2026 7:18 AM IST
    date_range 22 May 2026 7:18 AM IST

    വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബി​ലേ​ക്ക്

    സ​തീ​ഷ് വ​ള​വി​ൽ റി​യാ​ദ്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്രം വെ​റും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െൻറ ക​ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; അ​ത് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ഭൂ​മി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​െൻറ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ‘ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് സി​ന്ദാ​ബാ​ദ്’, ‘സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം തു​ല​യ​ട്ടെ’ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ബോ​ധ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​റും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ ചി​ന്ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും വ​ർ​ഗ​സ​മ​ര​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​പ്ല​വ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ട​ന്നു​വ​ര​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​െൻറ മു​ൻ​നി​ര പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ഗ​ത് സി​ങ്. അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​റും ധീ​ര​നാ​യ ഒ​രു ദേ​ശ​ഭ​ക്ത​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സോ​ഷ്യ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ആ​സാ​ദ്, രാ​ജ്ഗു​രു, സു​ഖ്ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്​​റ്റ്​ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തെ പു​തി​യൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തും യു​വ​ജ​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ബോ​ധ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും. ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​രം എ​ന്ന​ത് വെ​റും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം സാ​മൂ​ഹി​ക വി​മോ​ച​ന​ത്തി​െൻറ​യും സ​മ​ത്വ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​െൻറ​യും സ​മ​ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​യും മ​ത​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത് നി​ര​ന്ത​രം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ മ​ത​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​ണ്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ശ​ക്തി സി.​പി.​എം ആ​ണെ​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നേ​രെ ‘സം​ഘാ​വ്’, ‘സി.​ജെ.​പി’ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ദ്ര​കു​ത്ത​ലു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി വി​ഷ​യ​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ണ്ടാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​തേ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ക​സ​ന-​ഭ​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി മ​ത​വി​കാ​ര​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, ഭീ​തി​യു​ടെ​യും വി​കാ​ര​ത്തി​െൻറ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചി​ല​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഇ​ന്ന് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത വേ​ദി​യി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ആ​ല​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് മു​ഖ​മാ​സി​ക​യാ​യ ‘ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ’ അ​തി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ‘കേ​ര​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്ത​ല്ല’ എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും ഇ​തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൊ​തു​വെ ആ​ല​പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത് എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​െൻറ മു​ഴു​വ​ൻ വ​രി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​ചാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ന്ദേ മാ​ത​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സം​വാ​ദ​ത്തി​നാ​ണ് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള വ​ഴി ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ത​വും ദേ​ശീ​യ​ത​യും കൂ​ട്ടി​ക്ക​ല​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ച​രി​ത്ര​ബോ​ധ​വും ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ക്ത​ത​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​െൻറ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മാ​തൃ​ക മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം.

    News Summary - From Vande Mataram to Inquilab
