വേരുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ആകാശത്തേക്ക്text_fields
എെൻറ ഡാഡിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അധ്യായം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. എെൻറ മമ്മിയുടെ വീട് ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു. എെൻറ ജനനവും ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു. ഭോപ്പാലിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എെൻറ ജീവിതം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. എെൻറ ബാല്യവും ജീവിതത്തിെൻറ തുടക്കവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിെൻറ ആദ്യഘട്ടങ്ങളുമെല്ലാം സൗദി അറേബ്യയിലാണ് കടന്നുപോയത്.
അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും ജീവിതരീതികളും അടുത്തറിയാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇന്ന്, ആ വഴിത്തിരിവുകൾ എന്നെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്പിയൻ കടലിെൻറ തീരത്തുള്ള അസർബൈജാനിലാണ്. ഒരു രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ആകാശത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചിറകുവിടർത്തുകയാണ്.
അസർബൈജാെൻറ മണ്ണിൽ കാൽകുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വരവേറ്റത് ആധുനികതയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിെൻറയും അപൂർവ്വമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വമുള്ള തെരുവുകളിലൂടെയും യൂറോപ്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ചാരുതയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഊർജ്ജം നിറയും. ബാകു നഗരത്തിലെ ഇച്ചരിഷെഹറിെൻറ പഴമയും, ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഫ്ലെയിം ടവേഴ്സിെൻറ ആധുനികതയും, യാനാർ ദാഗ് അണയാത്ത തീജ്വാലകളും ഈ നാടിന് ‘ലാൻഡ് ഓഫ് ഫയർ’ എന്ന പേര് നൽകിയതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഗോബുസ്താനിലെ പാറക്കെട്ടുകളും ഷാദാഗിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും ഈ യാത്രയെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മനോഹരമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ലാബുകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ എന്നാൽ വെറുമൊരു പഠനമല്ല, അതൊരു മനുഷ്യസ്നേഹത്തിെൻറ ഭാഷയാണ്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കൈയ്യിലേന്തി അനാട്ടമി ലാബുകളിലും പ്രഫസർമാരുടെ ക്ലാസുകളിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സത്യം മനസ്സിലാകും: നമ്മുടെ ഭാഷയോ സംസ്കാരമോ വസ്ത്രധാരണമോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, പക്ഷെ നല്ലൊരു നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യെൻറ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരേ പോലെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മാറ്റാൻ പ്രാപ്തരാകുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാവുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു.
വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ വളർന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ, പുതിയ ജീവിതരീതികളെയും മനുഷ്യരെയും കൗതുകത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഓരോ യാത്രയും എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വലിയ പാഠങ്ങളാണ്.
രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിെൻറ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും, ബാകുവിലെ മനോഹരമായ പാതയോരങ്ങളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ‘നീ ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നതിലല്ല, അത് എങ്ങോട്ട് വളരുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം.’
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക്, സൗദിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് അസർബൈജാനിലേക്ക്... ഇത് വേറൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദൂരമല്ല, എെൻറ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള പടവുകളാണ്.
പഠനം പൂർത്തിയാക്കണം, ലോകത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയണം, ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കണം. പക്ഷെ എെൻറ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല. ഇത് കഥയുടെ അവസാനമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിെൻറ തുടക്കം മാത്രമാണ്!
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