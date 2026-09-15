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    വേ​രു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്

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    വേ​രു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്
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    മീ​വ​ൽ ബാ​ബു

    എ​െൻറ ഡാ​ഡി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ അ​ധ്യാ​യം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​െൻറ മ​മ്മി​യു​ടെ വീ​ട് ഭോ​പ്പാ​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​െൻറ ജ​ന​ന​വും ഭോ​പ്പാ​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭോ​പ്പാ​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് എ​െൻറ ജീ​വി​തം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. എ​െൻറ ബാ​ല്യ​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ തു​ട​ക്ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്.

    അ​ങ്ങ​നെ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ എ​നി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ന്ന്, ആ ​വ​ഴി​ത്തി​രി​വു​ക​ൾ എ​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​സ്പി​യ​ൻ ക​ട​ലി​െൻറ തീ​ര​ത്തു​ള്ള അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലാ​ണ്. ഒ​രു ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​നി​യാ​യി സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ചി​റ​കു​വി​ട​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​െൻറ മ​ണ്ണി​ൽ കാ​ൽ​കു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ എ​ന്നെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത് ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​െൻറ​യും അ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മു​ള്ള തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ ചാ​രു​ത​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യും ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ർ​ജ്ജം നി​റ​യും. ബാ​കു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ച്ച​രി​ഷെ​ഹ​റി​െൻറ പ​ഴ​മ​യും, ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫ്ലെ​യിം ട​വേ​ഴ്സി​െൻറ ആ​ധു​നി​ക​ത​യും, യാ​നാ​ർ ദാ​ഗ് അ​ണ​യാ​ത്ത തീ​ജ്വാ​ല​ക​ളും ഈ ​നാ​ടി​ന് ‘ലാ​ൻ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ഫ​യ​ർ’ എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഗോ​ബു​സ്താ​നി​ലെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ഷാ​ദാ​ഗി​ലെ മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ മ​ല​നി​ര​ക​ളും ഈ ​യാ​ത്ര​യെ ഒ​രു സ്വ​പ്നം പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ലാ​ബു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു കാ​ര്യം ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ട് മെ​ഡി​സി​ൻ എ​ന്നാ​ൽ വെ​റു​മൊ​രു പ​ഠ​ന​മ​ല്ല, അ​തൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഷ​യാ​ണ്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ടൊ​പ്പം സ്​​റ്റെ​ത​സ്കോ​പ്പും കൈ​യ്യി​ലേ​ന്തി അ​നാ​ട്ട​മി ലാ​ബു​ക​ളി​ലും പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ സ​ത്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​കും: ന​മ്മു​ടെ ഭാ​ഷ​യോ സം​സ്കാ​ര​മോ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​മോ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കാം, പ​ക്ഷെ ന​ല്ലൊ​രു നാ​ളെ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​െൻറ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ പോ​ലെ​യാ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന മാ​റ്റാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​കു​ന്ന ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റാ​വു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം ഞ​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പു​തി​യ ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ യാ​ത്ര​യും എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വ​ലി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​െൻറ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും, ബാ​കു​വി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ എ​ന്നോ​ട് ത​ന്നെ പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്, ‘നീ ​ഒ​രു​പാ​ട് ദൂ​രം പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം എ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ല​ല്ല, അ​ത് എ​ങ്ങോ​ട്ട് വ​ള​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യം.’

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഭോ​പ്പാ​ലി​ലേ​ക്ക്, സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്, അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ഇ​ന്ന് അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലേ​ക്ക്... ഇ​ത് വേ​റൊ​രു ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ദൂ​ര​മ​ല്ല, എ​െൻറ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ട​വു​ക​ളാ​ണ്.

    പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം, ലോ​ക​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത​റി​യ​ണം, ഒ​രു ന​ല്ല ഡോ​ക്ട​റാ​യി ഒ​രു​പാ​ട് ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. പ​ക്ഷെ എ​െൻറ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ല. ഇ​ത് ക​ഥ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​മ​ല്ല, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​െൻറ തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്!

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    News Summary - From the roots to a new sky
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