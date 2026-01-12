Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Jan 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:43 AM IST

    ‘ഫ്ര​ണ്ട്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഒ​യാ​സി​സ്’​ ​ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ‘ഫ്ര​ണ്ട്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഒ​യാ​സി​സ്’​ ​ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദി​ൽ ‘ഫ്ര​ണ്ട്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഒ​യാ​സി​സ്’​ ​ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​ 

    റി​യാ​ദ്​: ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ഒ​യാ​സി​സ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്‌​സു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഫ്ര​ണ്ട്​​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഒ​യാ​സി​സ്’​ റി​യാ​ദി​ൽ ക്ര​സ്‍മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ‘ജിം​ഗി​ൾ വൈ​ബ്​​സ്​’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​തു​ര​ങ്ക​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ ദീ​പ​പ്ര​ജ്വ​ല​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷം അ​ത്യ​ന്തം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി.

    സ​ഹൃ​ദ​യ റി​യാ​ദ്, റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്​ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - ‘Friends of Oasis’ Christmas and New Year celebrations
