Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:49 AM IST

    ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം ജനപങ്കാളിത്തത്താല്‍ ശ്രദ്ധേയമായി

    ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം ജനപങ്കാളിത്തത്താല്‍ ശ്രദ്ധേയമായി
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ 54ാമ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ ​സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് ട്രെ​യി​ന​ർ ഹു​സ്നി​യ അ​ൽ ക​രീ​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സോ​മ​ൻ ബേ​ബി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ഒ.​കെ. കാ​സിം, ക​മാ​ൽ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, ഇ​ബ്റാ​ഹീം ഹ​സ​ൻ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി, യൂ​നു​സ് സ​ലീം, ലൂ​ന ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ന​ട​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ൾ, ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, വ​നി​ത​ക​ൾ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​നാ​രം​ഭി​ച്ച കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മ​റ്റു​കൂ​ട്ടി, ന​ട​ത്തം, പി​റ​കോ​ട്ട് ന​ട​ത്തം, പെ​നാ​ൽ​ട്ടി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, പു​ഷ്അ​പ്, ചാ​ക്കി​ൽ​ക​യ​റി ചാ​ട്ടം, വ​ടം വ​ലി എ​ന്നി​വ​യും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ഥി​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അബ്ദുൽ ഹഖ് സ​മാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല, സി​റാ​ജ് എം.​എ​ച്ച്, സി​റാ​ജ് വെ​ണ്ണാ​റോ​ടി, ഫൈ​സ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി, ജാ​സി​ർ പി.​പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മ്മാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, മി​ഷാ​ൽ, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ഷൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ, നൂ​റ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, മജീദ് തണൽ, ഷ​ഹീ​ന നൗ​മ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ സാ​ലി​ഹ്, ഷാ​നി സ​ക്കീ​ർ, റ​സീ​ന അ​ക്ബ​ർ, ഫ​സീ​ല യൂ​നു​സ്, മു​ർ​ശി​ദ സ​ലാം, അ​സ്ന, ദി​ൽ​ശാ​ദ, സാ​ബി​റ, മി​ൻ​ഹ നി​യാ​സ്, സൈ​ഫു​ന്നി​സ, ന​സീ​റ, ബു​ഷ്റ ഹ​മീ​ദ്, ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ, അ​ഹ് ലാം ​സു​ബൈ​ർ, ജോഷി ജോസഫ്, നൗ​ർ ഹ​മീ​ദ്, അ​ഫ്നാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, മെ​ഹ​ർ ന​ദീ​റ, ലു​ലു അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​ർ​വാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹൈ​മി​ൻ മ​ഹ് മൂ​ദ്, അ​യാ​ൻ അ​നീ​സ്, ഷാ​സി​ൽ സ​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ദം റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, നാ​ഫി​യ ബ​ദ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ന്നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും കി​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ഹാ​ൻ സൈ​ഷ്, മെ​ഹ​ർ മ​റി​യം, റാ​ദി അ​ഹ്‌​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​ഫ ഏ​രി​യ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും വ​ടം​വ​ലി​യി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    TAGS:national daycelebrationsFriends associationBahrain
    News Summary - Friends Association National Day celebration was notable for its public participation
