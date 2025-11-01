Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:52 AM IST

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​രം: ഇ​ര​ക​ളോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​രം: ഇ​ര​ക​ളോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​ര ഇ​ര​ക​ളോ​ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ യോ​ഗം

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി അ​മ്പ​യ​ത്തോ​ട്ടി​ലെ ഇ​റ​ച്ചി പാ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​വാ​ദ കോ​ഴി മാ​ലി​ന്യ ഫാ​ക്ട​റി​ക്കെ​തി​രെ നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ്വൈ​രജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പാ​തി​രാ​ത്രി​യി​ലും വീ​ട് ക​യ​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യോ​ഗം കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​ൻ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ത​ല​വി ഹാ​ജി അ​വേ​ല​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം പി.​പി. ഹാ​ഫി​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ആ​റ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തി​ക​ച്ചും അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​ർ​ക്കി​ങ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖാ​ലി​ദ് പ​ള്ളി​പ്പു​റം പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ പു​നൂ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​ത്തീ​ഫ് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, ഷാ​ഫി അ​ണ്ടോ​ണ, ഷ​മീ​ർ അ​ണ്ടോ​ണ, ഫൈ​ബീ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജം​ഷി​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ അ​ണ്ടോ​ണ, ഷാ​ഫി കോ​ര​ങ്ങാ​ട്, ക​ബീ​ർ കോ​ര​ങ്ങാ​ട്, നൗ​ഷി​ദ് പി​ഞ്ചു, ഹു​സൈ​ൻ​കു​ട്ടി കു​ടു​ക്കി​ൽ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ പൊ​യി​ൽ, ആ​രി​ഫ് ഖാ​ൻ, മെ​ഹ​ബൂ​ബ് ഖാ​ൻ, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് അ​ണ്ടോ​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

