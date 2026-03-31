Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദമ്മാം, ജുബൈൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 March 2026 4:55 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 4:55 PM IST

    ദമ്മാം, ജുബൈൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്‌നറുകൾക്കുള്ള സൗജന്യ സ്​റ്റോറേജ്​ കാലാവധി നീട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ദമ്മാം കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് തുറമുഖം

    ജുബൈൽ: സൗദി അറേബ്യയുടെ വാണിജ്യ-കയറ്റുമതി മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതിനായി ദമ്മാം കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് തുറമുഖത്തും ജുബൈൽ വാണിജ്യ തുറമുഖത്തും എത്തുന്ന ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ സൗജന്യ സ്​റ്റോറേജ്​ കാലാവധി സൗദി പോർട്സ് അതോറിറ്റി (മവാനി) ദീർഘിപ്പിച്ചു.

    നിലവിൽ 10 ദിവസമായിരുന്ന സ്​റ്റോറേജ്​ ഫീ ഇളവ് ഇതോടെ 20 ദിവസമായി വർധിക്കും. രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളുടെ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോജിസ്​റ്റിക്സ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളെ കൂടുതൽ ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്‌നറുകൾ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക വഴി ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കുകയാണ് ഈ ഇളവിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഇതര ഗൾഫ് തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്‌നറുകൾ ദമ്മാം, ജുബൈൽ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വഴി ആഭ്യന്തര കയറ്റുമതിക്കാർ നേരിടുന്ന കണ്ടെയ്‌നർ ക്ഷാമത്തിന് വലിയ പരിഹാരമാകും. ദേശീയ ഗതാഗത-ലോജിസ്​റ്റിക്സ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയെ ഒരു ആഗോള ലോജിസ്​റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പാണിത്.

    ജുബൈൽ വാണിജ്യ തുറമുഖം

    ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനങ്ങളിലൂടെ തുറമുഖങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സൗദി തുറമുഖങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനും ഇത്തരം നടപടികൾ സഹായിക്കും. കയറ്റുമതി മേഖലക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടാനാണ് മവാനി ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:portsContainerSaudi Arabia
    News Summary - Free storage period for empty containers extended at Dammam and Jubail ports
    Next Story
    X