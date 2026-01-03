Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:54 AM IST

    ഗ്രേ​ഡ് 11, 12 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വെ​ബി​നാ​ർ

    ഗ്രേ​ഡ് 11, 12 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വെ​ബി​നാ​ർ
    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ലെ ഗ്രേ​ഡ് 11, 12 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.പ​രീ​ക്ഷാ​കാ​ലം അ​ടു​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളും സ​മ്മ​ർ​ദം, മാ​ന​സി​ക ക്ഷീ​ണം, ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം എ​ന്നി​വ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി, മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ​രീ​ക്ഷ സ​മ്മ​ർ​ദ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വെ​ബി​നാ​ർ ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചീ​ഫ്​ ക​ൺ​സ​ൽട്ട​ന്റ്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ ഡോ. ​നാ​സി​യ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ വെ​ബി​നാ​ർ ന​യി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാം, മാ​ന​സി​ക ശ​ക്തി​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്താം, പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധ നി​ല​നി​ർ​ത്താം, സ്കൂ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ജീ​വി​ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ എ​ടു​ക്കാം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ സെ​മി​നാ​ർ.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്ക്: https://us06web.zoom.us/meeting/register/b4mptVY-TE2xLW9pr8Z4EQ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ സ​ഹാ​യ​മോ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ +966560464930 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

