Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന്
    cancel

    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 40-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 വൈ​കു​ന്നേ​രം 3.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ട്​ വ​രെ യാം​ബു ടൗ​ണി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഹി​ജ്ജി ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യാം​ബു​വി​ലെ മു​വാ​സാ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി, സ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ, ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി https://forms.gle/EWHpkBoh2ybmT82M6 എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ പേ​ര് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Free Medical Camp and Health Awareness on September 25th
    Next Story
    X