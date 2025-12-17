Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:28 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ അ​ബീ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദി​ലെ സ​ഹൃ​ദ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ ശു​മൈ​സി കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൂ​ടാ​തെ പി​ന്നീ​ട്​ ശു​മൈ​സി​യി​ലെ അ​ൽ അ​ബീ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ജ​ന​കീ​യ ശ്ര​ദ്ധ നേടി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്തി​ന് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ര​ക്ത​ദാ​നം പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും സ​ഹൃ​ദ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:RiyadhSaudi NewsBlood Donation Campfree medical
